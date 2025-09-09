الحوكمة.. درع الثقة وضمانة استدامة العمل الخيري

إن الحوكمة هي الضمانة الذهبية لاستدامة العطاء الخيري، فهي التي تحمي الكيانات من التقلبات، وتجعلها قادرة على مواكبة رؤية المملكة 2030، حيث يقف القطاع غير الربحي شريكًا أساسيًا في التنمية، ينافس بفعاليته كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة.