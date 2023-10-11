"الاجتماعات الأسرية".. نشاط خير وبركة

الروابط الأسرية تسهم في بناء مجتمع قوي ومترابط؛ لذا يجب الاهتمام بصلة الرحم، والمحافظة عليها من خلال استمرار لقاءات العائلة، وزيارة كبار السن منهم في منزلهم، والاطلاع على أحوالهم، والحرص على زراعة هذا الأمر في نفوس الأبناء؛ كي يستمر الخير والود والألفة والمحبة بين الجميع.