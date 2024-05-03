البئر العميقة..!

يختلف نوع الاستجابة وحدّة المشكلة، وتتعاظم كلما كَبُر الفرد. وهنا يكون لزامًا أن نفهم كيف نحتوي ونُشبع أطفالنا بالحب بشتى الطرق، وأن نشعرهم بالأهمية والتقدير مهما كثر عددهم، أو كثرت انشغالاتنا.. أن نتلمس مشاعرهم، ونفهم ردات فعلهم، ونستمع لمشكلاتهم البسيطة، ونتعاطف مع مشاعرهم الثقيلة، ونحضر في لحظاتهم المهمة، نشاركهم، نمسح على رؤوسهم، ونربت على أكتافهم مهما بلغوا من العمر؛ فرصيدهم الممتلئ هو صمام الأمان لحاضرهم ومستقبلهم بإذن الله.