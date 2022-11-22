المنتخب السعودي.. مُشرِّف للعرب..!!

حقَّق منتخبنا الوطني فوزًا ثمينًا ومهمًّا وغاليًا على منتخب الأرجنتين، أحد أهم المنتخبات في العالم والمرشح الأقوى والأبرز للفوز ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، في أعظم فوز يحققه منتخب عربي في تاريخ بطولات كأس العالم..!!
واجه المدرب رينارد وطاقمه الفني والإداري الكثير من حملات التشكيك في قائمة اختياراته للاعبين تحت شعارات النقد الفضفاضة؛ وبالتالي فهم مطالبون بعد هذا الفوز بالاعتذار العلني لمدرب منتخبنا..!!
الفوز على ميسي ورفاقه جاء في توقيت مناسب؛ إذ كان الجميع بحاجة له لاستعادة الثقة في المحافل الدولية والبطولات الرياضية القارية، وكإثبات حقيقي أن ما يعيشه قطاع الرياضة لدينا يمرُّ بمرحلة انتقالية واحترافية عالية المستوى بفضل الدعم السخي والمتابعة المستمرة التي تحظى بها أنديتنا ومنتخباتنا وألعابنا الرياضية من قائد المسيرة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الشاب محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
فرحة وطن.. عاشها أبناء وطننا، بفوز صقورنا الخضر، واكتظت مواقع التواصل بالتهاني والتبريكات؛ وهو ما يجسِّد حقيقة تلاحم الشعب السعودي وقيادته الحكيمة، وحبهم لوطنهم وما يُحقَّق من إنجازات رياضية واقتصادية ونجاحات سياسية؛ لما يمثله وطنهم من ثقل إقليمي وعالمي.