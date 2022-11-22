المنتخب السعودي.. مُشرِّف للعرب..!!

الفوز على ميسي ورفاقه جاء في توقيت مناسب؛ إذ كان الجميع بحاجة له لاستعادة الثقة في المحافل الدولية والبطولات الرياضية القارية، وكإثبات حقيقي أن ما يعيشه قطاع الرياضة لدينا يمرُّ بمرحلة انتقالية واحترافية عالية المستوى بفضل الدعم السخي والمتابعة المستمرة التي تحظى بها أنديتنا ومنتخباتنا وألعابنا الرياضية من قائد المسيرة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الشاب محمد بن سلمان -حفظهما الله-.