وزارة الثقافة تُبقي التاريخ متوهجًا

لهذا؛ فإن الثقافة والحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي مفهوم واسع، فالثقافة تشمل مُثُل المجتمع وقِيَمه وتقاليده وأنماط سلوك الناس؛ أما الحفاظ على التراث الثقافي فيعني الأنشطة التي تحمي تاريخ البلاد القديم وتحافظ عليه من الاندثار. ويقول الخبراء إن قيمة التراث الثقافي ليست في المظهر الثقافي نفسه، ولكن في تلك الثروة من الخبرات والمهارات المتوارثة من جيل إلى جيل. وهذا ما حاولت وزارة الثقافة التأكيد عليه من خلال فعاليات شهر رمضان من أجل تعميق هذه القيمة عند الشباب وجعلهم يشعرون بمسؤولية الحفاظ على الثقافة الوطنية للأجيال القادمة، وإبقاء تاريخنا حيًّا، واحترام هوية الأجيال التي سبقتنا وأوصلتنا بخيط الحياة.