هل تصل تحذيرات هيئة الغذاء؟

جهود الهيئة تجاوزت ذلك إلى الكثير من بيانات التحذير والتنبيه للمستهلك على العديد من الشائعات التي تُروِّج أو تحذِّر لهذا المنتج أو ذاك. الجميع يقدر ذلك.. ولكن أغلب المستهلكين لا يعلم عنها شيئًا إلا مصادفة.. نعم مصادفة؛ لأنها لا تصل للجميع؛ فربما تشاهدها في "تويتر" على عجالة، أو تقرؤها في رسالة "واتس" مصادفة، وغيرهما من وسائل التواصل التي لا تعبر عن تلك الجهود التي تبذلها الهيئة للتوعية والتحذير. ومن أراد الاطلاع على تلك الجهود فليذهب لموقع الهيئة. وهذا خطأ؛ لأن الجميع لا يمكنه ذلك؛ فالمعلومة في وقتنا الحالي تصل للمستهدف، ولا يذهب إليها؛ لذلك من الأفضل أن تقوم الهيئة بتنشيط الجهود الإعلامية لإيصال المعلومة السريعة الخفيفة للناس.