الإساءة الوالدية.. هل أنت بريء منها؟

إن التوجيهات التربوية الفظة المصحوبة بالانتقاد الجارح، والتقليل من شأن الطفل أو المراهق، تولد مشاعر سلبية لدى الطفل، ترسخ في داخله إحساسًا دفينًا بالخزي والعار.. فإذا كان ذلك خط التوجيه الأول لديك فسجِّل هنا أول إساءة والدية، "الإساءة اللفظية": وهي الأكثر انتشارًا والأكثر خطورة؛ وذلك لأن غالبية المربين يعتقدون بخطورة الضرب فيحجمون عنه، ولكنهم يصبون جام غضبهم ويفرغون صديد مشاكلهم وضغوطاتهم على هؤلاء الأبرياء بجُمل ساحقة في مواقف لا تستحق ذلك، ثم سرعان ما ينهشهم الندم، وقليل منهم مَن يعتذر أو يصلح ما أفسدته أنياب كلماته الجارحة، ولكن تأخذه العزة بالإثم، ويمضي متناسيًا ما حدث، ومُصغرًا حجم الموقف "ايه ما ضرنا بيكبرون وينسون، أقوى لهم".