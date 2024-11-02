ممارسات منصات التواصل الاجتماعي تثير القلق بشأن الخصوصية وجمع البيانات

في تقرير حديث أصدرته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) قبل عدة أسابيع بعنوان “نظرة خلف الشاشات: دراسة ممارسات بيانات منصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث المباشر”، حيث تم تسليط الضوء على ممارسات مقلقة تتبعها كبرى الشركات التكنولوجية العالمية في جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين. يكشف التقرير عن جمع هذه الشركات لكميات هائلة من البيانات ليس فقط عن المستخدمين، بل وحتى عن الأشخاص الذين لا يستخدمون منصاتها، مع تقييد ضئيل أو عدم وجود رقابة فعلية على كيفية استخدام هذه البيانات.