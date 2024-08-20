مَنْ فتح مدرسةً أقفل سجنًا..!!

كي نصل إلى تعليم مميز علينا أولاً كسر الروتين، فإن تم ذلك مرارًا وتكرارًا ولم نصل للمنشود فعلينا كسر لب القشرة. ولا يمكن تحقيق النجاح إلا إذا أحببت ما تقوم به، كما قال "ديل كارنجي".