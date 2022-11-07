رجالات الأمن وموسم الرياض

هو فوق ما نتخيل، موسم الرياض تعدى حدود العالمية، الكثير من الكثير ممن نعرفهم حول العالم، أخبرونا أنهم قرروا أن يُخَصصوا ميزانيات لهم للمشاركة موسم الرياض؛ إن لم يكن هذا الموسم، فالموسم القادم سيكون على رأس الأجندة الترفيهية السنوية لهم؛ فما يحدث في الرياض أمر لا يمكن وصفه إلا أنه رائع، نتائج تخطيط واستعداد وتهيئة.. وإن كان لكل نجاح كلمة سر؛ فكلمة السر -بعد توفيق الله- في موسم الرياض هو معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي أبدع وتميز ووعد وأنجز، وهو من رجالات رؤية المملكة 2030، وخير من يمثل الروح الحقيقية للرؤية، ولمفهوم التطوير الشامل العام الذي خط نهجه سيدي ولي العهد يحفظه الله.
في الرياض كثير هم الجنود المجهولون العاملون بصمت وتفانٍ، يخدمون وطنهم ومدينتهم بكل صدق وإخلاص، ونحن صوت هؤلاء الجنود الذين في كل موقف وفي كل طريق وفي كل مرفق من مرافق موسم الرياض نراهم يعملون، والحديث هنا عن رجال الأمن في الرياض، تلك الجباه السمر والسواعد الفتية القوية، الابتسامة والاحترام والتنظيم والتعامل اللبق، هم خير سفراء لمفهوم (الرياض تستقبل العالم)، ومن خلفهم الأجهزة المختصة في غرف العمليات والمتابعة والمركزية، وشكرًا لكل الأجهزة الأمنية في الوطن عامة وفي الرياض خاصة؛ شرطةً ومرورًا وأمنًا وطنيًّا وكل الأجهزة الأمنية، الذين هم كما وصفهم سمو العهد -حفظه الله- "عند العهد صدقوا الوعد".
ولهذا كله، فإني أضع اليوم على مكتب معالي المستشار تركي آل الشيخ أمنية أتمنى أن يحققها، وأنا أعلم جيدًا أن معاليه رغم كل انشغاله وارتباطاته؛ لا يترك واردة ولا شاردة إلا ويتابعها ويشرف عليها، ورغم أن ثقته في فريق عمله وكادر هيئة الترفيه ثقة عالية جدًّا؛ إلا أن هذا هو تركي آل الشيخ، وهذا ما جعله مميزًا وخير من يقود مسيرة الترفيه في المملكة.. وأمنيتي هي أن يتم توفير تذاكر لفعاليات موسم الرياض 2022 لعائلات رجال الأمن في الرياض، عربون محبة وشكر على كل ما يبذلونه من جهود ومتابعة وخدمة لوطنهم، وهي هدية متواضعة نقدّمها نحن أبناء الرياض لهم، وخير من يسد عنها ويرفعها باسمنا هو "أبو ناصر" معالي المستشار تركي آل الشيخ.
حقيقة لا يمكن الوقوف ببساطة عند نتائج موسم الرياض، ولا يمكن الوصف الكامل لمكنونات هذا الموسم وأثره على المجتمع السعودي بشكل عام، وعلى مجتمع الرياض بشكل خاص، إن كل من يسكنون الرياض أصبحوا يباهون العالم بأنهم من سكان الرياض، ويرسلون الصور والفيديوهات لكل أنحاء العالم، وهم مقتنعون كل القناعة أن الرياض عاصمة الدولة السعودية هي مدينتهم ووطنهم.