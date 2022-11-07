رجالات الأمن وموسم الرياض

ولهذا كله، فإني أضع اليوم على مكتب معالي المستشار تركي آل الشيخ أمنية أتمنى أن يحققها، وأنا أعلم جيدًا أن معاليه رغم كل انشغاله وارتباطاته؛ لا يترك واردة ولا شاردة إلا ويتابعها ويشرف عليها، ورغم أن ثقته في فريق عمله وكادر هيئة الترفيه ثقة عالية جدًّا؛ إلا أن هذا هو تركي آل الشيخ، وهذا ما جعله مميزًا وخير من يقود مسيرة الترفيه في المملكة.. وأمنيتي هي أن يتم توفير تذاكر لفعاليات موسم الرياض 2022 لعائلات رجال الأمن في الرياض، عربون محبة وشكر على كل ما يبذلونه من جهود ومتابعة وخدمة لوطنهم، وهي هدية متواضعة نقدّمها نحن أبناء الرياض لهم، وخير من يسد عنها ويرفعها باسمنا هو "أبو ناصر" معالي المستشار تركي آل الشيخ.