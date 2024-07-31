لماذا لا نفكر خارج صندوق "التأمينات الاجتماعية"؟!

وفي سياق الحفاظ على استقرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدم تضررها من انسحاب الاشتراكات الحالية، يمكن أن تُتاح للمؤسسة بالإضافة إلى استثماراتها وأصولها القائمة؛ فرصة المشاركة في صناديق الادخار التقاعدية بنسبة غير مسيطرة على القرار الاستثماري. وهذا سيعني أن المؤسسة يمكنها الاستثمار في هذه الصناديق وتحقيق عوائد من خلالها، مما يضمن تدفقاً مالياً مستداماً واستفادة من النمو المحتمل في سوق الادخار التقاعدي، دون أن تسيطر على هذه الصناديق أو تؤثر على قراراتها الاستثمارية.