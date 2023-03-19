المملكة.. البقعة المضيئة في العالم

ولأن المملكة من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، ولأنها جزء من هذا العالم المتغير والمضطرب؛ فلا يمكنها أن تعيش بمعزل عنه، فهي تؤثر وتتأثر بما يجري فيه سلبًا أو إيجابًا؛ ولهذا فإن قيادة المملكة -ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله- تحرص على مد جسور التعاون مع دول العالم وخلق بيئة من الاستقرار والتوازن في العلاقات السياسية والاقتصادية. ولأنها تعرف أن "رأس المال جبان"، كما هي المقولة الشائعة؛ فقد حاولت -ولا تزال- جذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة والاستفادة من الاستقرار السياسي والمالي فيها والفرص المتاحة، ولهذا جاء تنظيم مؤتمر القطاع المالي من شركاء تطوير هذا القطاع ممثلين في وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة السوق المالية.