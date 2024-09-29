"بوكس" المقاومة الكرتوني!!

إن الخيانة في حد ذاتها ميتة سيئة، ومن يستمر في قولبة نفسه في هذا "البكس" الكرتوني ستحرقه الصواريخ والقنابل، وبنيران صديقة، لكنها في حقيقتها ليست إلا العداوة المعلنة لكل من هو عربي، وحينما تجتمع عداوتان تنتصر عداوة الغدر على عداوة الخيانة!!