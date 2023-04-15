داووا مرضاكم بالضحك

على الرغم من أن الضحك دواءٌ قوي يجمع الناس معاً بطرقٍ تؤدي إلى تغييراتٍ جسدية وعاطفية صحية في الجسم، ومنها: تقوية الجهاز المناعي، تعزيز الحالة المزاجية، تقليل الألم، الحماية من الآثار الضارة للتوتر، تخفيف الأعباء، وإلهام الأمل، والربط بالآخرين، كما أنه يُبقيك على تركيزٍ وانتباهٍ، ويساعد على إطلاق الغضب والتسامح في وقتٍ أقرب، إلا أن البعض يعتقد أن الضحك مع المريض أو الدعابة يقوّضان المصداقية العلمية، وربما من غير المناسب الضحك مع المرضى قدر الإمكان.