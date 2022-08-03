شبابنا وشاباتنا والمهن الجديدة..!

قبل أكثر من ثلاثين عامًا كان بعضنا يرى ممـارسة بعض المـهن عيـبًا اجتماعيًّا؛ ولا يمكن مزاولتها مطـلقًا، ولكن مع تغيُّر الزمن، وتـبدُّل الأحوال، بدأ شـبابنا وشاباتنا يمـارسون الكثـير من تلك المهن، بل انطلقوا فيها، وحقـقوا نجاحًا كـبيرًا في مجـال ريادة الأعمال. هذه الأعمال كانت في السابق حكرًا على الوافدين، ولا يمكن أن يتصور أحدٌ أن جيلنا أو الذي بعده يمكن أن يلتحق بها، حتى وصلنا إلى هذا الجيل الذي يمكن أن نطلق عليه (جيل الرؤية)، الذي بدأ يسابق الزمن، ويقتحم الكثير من المهن، ويحقق فيها نجاحًا مبهرًا.