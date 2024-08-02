الجاهليات التي تضرب أطنابها!

من هذه الجاهليات التي علت على حياة البعض تمييز بعضهم عن بعض، وصور النعرات القبلية التي تظهر بينهم من عصبيات متمثلة بالتفاخر بالأحساب والأنساب.. وما علموا أننا بتنا وأصبحنا وأمسينا في مجتمع صحي، ينبذ العصبية، يبني في اللحمة الوطنية، يساعد الغير على الخير.