المعلم حاضر.. وتطبيق حضوري غائب

والمشكلة الأكبر أن هذا العطل لا يضيّع وقت المعلم فقط، بل يشوش ذهنه في لحظة هو أحوج ما يكون فيها للتركيز. فيصبح تفكيره منشغلا بالتطبيق الذي لا يعمل، بدل أن ينصب على إيصال المعلومة للطلاب أو احتواء مواقف الفصل. وهنا ينعكس القلق على قدرته التعليمية، فيفقد الدرس حيويته، ويشعر الطالب قبل المعلم بأن هناك خللا غير مبرر. وهذا الخلل النفسي لا يتوقف عند المعلم وحده، بل ينتقل إلى الطالب الذي يبدأ يومه بشعور من الفوضى والارتباك، فيرتبط التعليم عنده بالقلق بدل أن يرتبط بالشغف.