العادات (4)

ذكر جاك كانفيلد وأصدقاؤه في كتابهم قوة التركيز أن الدراسات أثبتت أن العائلات التي تتناول طعام العشاء معًا يبدو أنها تنشئ أطفالاً يتمتعون بمهارات أفضل في شتى جوانب الحياة وأكثر ثقة في أنفسهم كما أن ترتيب فراشك في كل صباح يرتبط بتحسن مستوى الإنتاجية والإحساس بمزيدٍ من السعادة، كل هذه الأمور بمعنى التحولات المبدئية التي لا ندرك قيمتها تؤدي بطريقة ما إلى بدء سلسلة من ردود الأفعال التي تساعد العادات الأخرى الجيدة على الترسخ.