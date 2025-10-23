أسماء الشوارع ..الواقع والمأمول ..!

وخِتاماً ... تسمية الشوارع الداخلية للأحياء بحد ذاتها بادرة جيدة ، ومطلوبة حتى تسهل للناس القادمين للأقارب والمعارف خاصةً من يقدمون من مدن ومناطق بعيدة ، معرفة العناوين بكل سهولة ، مع إن قوقل ماب سهل كثيراَ من الأمور ، لكن يظل لتسمية الشوارع والأحياء رونقٌ خاصٌ لا بديل عنه ، وعلى ذلك نتمنى أن تكون الأسماء واضحة ، وذات مدلول واضح وبيّن ، حتى يتعرف عليها كل أحد على أقل تقدير ، والله الموفق لكل خيرٍ سُبحانه ..!