أسماء الشوارع ..الواقع والمأمول ..!
عادةً ما تكون أسماء الشوارع والأحياء بأسماء شخصيات مشهورة ومرموقة ، مثل الصحابة رضي الله عنهم أو الأئمة الأعلام أو أُمراء ووجهاء ومشايخ البلد ، وفي السنوات الأخيرة أسماء شُهداء الواجب للدفاع عن بلادنا الغالية ، تذكيراً وتخليداً لما قدموه لبلادنا الحبيبة من تضحيات بأرواحهم فِداءً لبلادنا الغالية ، إلخ من الأسماء التي تعودنا أن نراها تكون في واجهة الأحياء والشوارع ..!
وفي الآونة الأخيرة لاحظنا وجود أسماء ليست لها معاني واضحة وشفافة أو اسم عَلَم ناقص أو غير واضح معناه ، مثل شارع سريحة ، وشارع سعد ..! طيب سعد مَنْ ..؟! هل هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أو سعد بن عُبادة رضي الله عنه ( سيد الخزرج ، وأحد نُقباء الأنصار الإثني عشر في بيعة العقبة ..! ) أم هو سعد ، شخص مُعاصر ، لكن سقط تكملة اسمه سهواً ..!! وعلى ذلك فقِس ..!
وخِتاماً ... تسمية الشوارع الداخلية للأحياء بحد ذاتها بادرة جيدة ، ومطلوبة حتى تسهل للناس القادمين للأقارب والمعارف خاصةً من يقدمون من مدن ومناطق بعيدة ، معرفة العناوين بكل سهولة ، مع إن قوقل ماب سهل كثيراَ من الأمور ، لكن يظل لتسمية الشوارع والأحياء رونقٌ خاصٌ لا بديل عنه ، وعلى ذلك نتمنى أن تكون الأسماء واضحة ، وذات مدلول واضح وبيّن ، حتى يتعرف عليها كل أحد على أقل تقدير ، والله الموفق لكل خيرٍ سُبحانه ..!