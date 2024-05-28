كود الطرق السعودي: نقطة الانطلاق نحو مستويات عالمية

نحن مقبلون على محطات هامة وحيوية كبيرة الفترة القادمة، إكسبو وبطولة كأس العالم, والاستمرار في توسعة نطاقات التطور السياحي والاقتصادي، ونظرا لأن ملف الطرق متداخل وأحيانًا متشابك بين عديد من الجهات والهيئات كان لزامًا إيجاد كود وطني ينظم ويشرع ويكون المرجعية الأساسية للجميع، بحيث تتوافق المواصفات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطرق، وأتى هذا الكود بشكل حيوي ومنظم على 25 كودًا موزعًا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئية للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.