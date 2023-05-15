ألا ليت الزمان يعود يومًا!!

مَن منا لا يمتلئ قلبه بالفرح والسرور عندما يقابل معلمه أو معلمته بعد سنوات طويلة من الغياب؟ ومَن الذي لا يشعر بتسارع دقات قلبه واضطراب دواخله عندما تشاء المصادفة أن يمر أمام الحضانة أو المدرسة التي شهدت أجمل أيام حياته؟ شخصيًّا، ما زلتُ أذكر عندما مررتُ يومًا خلال العام الماضي بإحدى البقالات الصغيرة في الحي القديم الذي كنا نسكن فيه. ارتفع صوتي بالضحك وأنا أسترجع ذكرياتي ونحن نجادل البائع المغلوب على أمره بشقاوة طفولية صافية، ونحاول إقناعه بتخفيض السعر، وفجأة سالت على وجهي الدموع عندما مرت أمامي صورة والدي –عليه رحمة الله– يُمسك بيدي أنا وبقية أخواتي وهو يأخذنا لشراء الحلوى.