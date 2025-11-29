من يملك الحكاية.. يملك العقول

الحكاية ليست ترفًا لغويًا، بل فن التواصل الأصدق. هي الجسر الذي يعبر عليه الوجدان قبل المنطق، لأن هناك من لا يتفاعل مع الفكرة، بل مع الشعور الذي تثيره تلك الفكرة فيه. ولهذا، حين يُتقن أحدهم السرد، يصبح أقوى ولو أضاف لها لغة الأرقام و التأثير لن تُقنع فقط، بل تُغير بإذن الله.