في الاتحاد تتأكد قوة العرب..!!

إنني أرى في سياسة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، هذا التوجه، وهو العمل مع الجميع، وتحت مظلة الشراكات، وأن شراكة القريب أولى من البعيد؛ فهو دائمًا ما يحث جيرانه على العمل سوية بعيدًا عن التناقضات أو التغريد خارج السرب الوحدوي، ويعتبر قوة شخصيته في نبذ الفردية؛ لأنه يؤمن بالشراكة الإيجابية، التي تجلب المصالح، وتدرأ المفاسد متمثلاً قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"، ويؤمن بقول الحق سبحانه وتعالى: {... وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ...}.