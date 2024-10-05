وقفة تقدير وإجلال لكل معلم ومعلمة

المعلم هو أحد الأعمدة الأساسية في بناء المستقبل المشرق للمملكة؛ حيث يساهم في تحقيق رؤية الوطن 2030؛ لذلك تولي الدولة عنايتها العالية بتطوير التعليم ليؤدي المعلم دوره الريادي في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر الحديث ودورهم الملهم في إعداد مواطن منافس، وتقديرًا لتلك الجهود تجد مؤسسات الدولة والقطاع الخاصة تتجه للمعلم للاحتفاء؛ تقديرًا لعملهم الدؤوب وعطائهم المتواصل في سبيل تنشئة أجيال واعية مثقفة تساهم في نهضة الوطن وتشجيعًا لهم لمواصلة مسيرتهم المضيئة في بناء الأجيال.