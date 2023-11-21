السعودية تاريخ حافل بالعطاء لدعم فلسطين

شهد العالم حراكًا سياسيًّا قويًّا لدعم الشعب الفلسطيني، كانت المملكة الأبرز في هذا المشهد باستضافة القمم ورئاستها، ولم تكتفِ بذلك؛ بل وجّه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتنفيذ حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ حيث نفذ المركز جسورًا من العطاء الإنساني جوًّا وبحرًا، إضافة لذلك بلغت المساعدات التي قدمتها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة 5.187.114.254 وعدد المشاريع 274 والتي استهدفت: مساعدات تنموية، دعم الميزانيات ومساعدات إنسانية عامة، متعدد القطاعات وتنموية، متعدد القطاعات وإنسانية عامة، الإيواء والمواد غير الغذائية والتعافي المبكر والصحة والأمن الغذائي والزراعي والتعليم ومساعدات تنموية، والمجتمع المدني ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي.