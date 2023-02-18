ضحك في مجلس العزاء!!

من المؤلم والمزعج أن تلاحظ مَن يحضر على المقبرة؛ ليشارك في تشييع الجنازة، أو يجلس في مجلس العزاء، وينسى هيبة الموقف، ومصيبة أهل العزاء، ويناقش أمورًا لا يجب فتحها في مثل هذه المواقف التي تستوجب الهدوء والصمت والاتعاظ بهذا الحدث، والاستعداد لمثل هذا اليوم.