مطابخ المطاعم لم تعد مكشوفة..!!

عندما يعلم العامل في تلك المواقع أن هناك عيونًا كثيرة تشاهده لن يتجرأ على ارتكاب مخالفات أو تجاوزات، بعكس إذا كان مخفيًّا عن أعين الناس؛ فإن ذلك سيشجعه على عمل ما في نفسه، سواء كان حاقدًا أو قذرًا.