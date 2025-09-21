في ذكرى يوم الوطن: نعتز بإرثنا ونفخر بأثرنا

إن اليوم الوطني: مسيرة خالدة، وانتماء تنبض به قلوبنا لوطن عظيم، وولاء لقيادة حكيمة من أمة عظيمة

نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.