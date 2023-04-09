رواتب المنطقة الدافئة!!

تقع رواتب شريحة من الموظفين في المنطقة الدافئة، وهي المنطقة التي تقع بين الأدنى والأعلى. صحيح أنهم فئة ليس عليهم خوف من الضوائق المالية، إذا ما اعتبرنا أن رواتبهم تكفيهم لسد رمق العيش الشهري، لكن واقع الحياة اليوم يختلف عن واقع الحياة بالأمس.. فراتب اليوم حبيس سجن الاستقطاعات الشهرية ما بين سداد فواتير، وأقساط قروض شخصية، وأخرى عقارية.. وغيرها، ونجد مَن هم في هذه المنطقة الدافئة أكثر سوءًا من أصحاب المنطقة الأدنى؛ لأن الأدنى يحظى بالدعم المالي من جهات عدة، ويستفيد الكثير منهم من الدعوم المالية، وفرصة التقديم على بنك التنمية الاجتماعية والإسكان، وغيرها من الفرص المجتمعية الأخرى؛ لأن رواتبهم متدنية.. أما أصحاب الرواتب الدافئة فلم يستفيدوا؛ بسبب تأطير وتحديد مقدار رواتب من يستفيد، وهذا الأمر لا أرى له وجاهة!!