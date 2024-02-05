انتحار أم توصيل طلبات؟

إننا على ثقة ويقين تام بأن المسؤولين -وخصوصًا ما يتعلق بالمرور وحركة السير في مملكتنا الحبيبة- يدرسون إمكانية التخطيط والتنظيم اللازميْن لحركة ومرور هذا النوع من وسائل النقل وتوصيل الطلبات بما يوفر الانسيابية والمرور والسلامة في طرق المدينة وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في هذا الخصوص، أسوة بدول أخرى لها تجارب مع هذه الوسائل من تنظيم طرق وممرات مع تحديد السرعة وتقييد المسارات المسموحة لهم؛ خاصة في الطرق السريعة والمزدحمة؛ لا سيما وأن المدن السعودية تتجه بخطىً ثابتة نحو التطور والازدهار والنمو إلى مصافّ الدول الأولى والعواصم العالمية في كل مرافقها وما ينتظر المملكة من استضافة لأحداث عالمية خلال السنوات القادمة؛ فهذه الظاهرة تتسبب في تشويه الحركة المرورية والمظهر العام الحضاري للبلد، مع فائق الاحترام لممارسي هذه المهنة، واستمرارًا لنهج المملكة في تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والتنمية المستدامة وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030 ومخرجاتها التي تستشرف رفاهية المستقبل في شتى مناحي الحياة.