القطاع الخاص.. هل حقق الطموحات؟

وانطلاقًا من هذا المفهوم المتقدم الذي أشار إليه سمو ولي العهد، وهو التشاركية بين القطاعَيْن الحكومي والخاص كعلاقة قائمة بين المشاركة والتعاون، وليس التنافس، نجد أن الدولة، حرصت على إطلاق مبادرات عدة داعمة للقطاع الخاص.. فإضافة إلى مبادرة «شريك» أطلقت قبلها سياسة الخصخصة، ومبادرة صنع في السعودية، وكلها تفتح المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للاضطلاع بدوره، وتنفيذ مشاريع واعدة عدة، سواء كانت بالشراكة مع القطاع العام، أو إنشاء مشاريع خاصة به في مجالات التعليم، والصحة، والصناعة، والطاقة، والتجارة، وتقنية المعلومات.. بجانب قطاع الإسكان الذي يعدُّ قطاعًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.