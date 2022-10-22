قطار محمد بن سلمان

فالمُنفِّذ يتحرك معتمدًا على قائد فذ، بعيد النظر، يستشرف المستقبل، ويكره تعثرات الواقع وتأثيراتها على مستقبل الوطن. أما الفِرق التنفيذية فلها مهمة لا ينبغي أن تعتقد يومًا من الأيام أن هذه المشاريع لا تقوم إلا عليها أو بها؛ فالمملكة العربية السعودية ولَّادة بالمبدعين والمتميزين والعاملين.. والسنوات القليلة الماضية كشفت عن مخزون إداري وفكري واستثماري، منحه سمو ولي العهد الفرصة؛ فحقق الصدارة والتفوق.. فكل استثمار جديد يعلنه صندوق الاستثمارات العامة يطربني، بل يزيدني فخرًا، خاصة حين يكون هذا الاستثمار خارجيًّا؛ لأنه يؤكد المؤكد أن السعودية صانعة للتحولات في كل العالم، وكلمتها هي الأولى التي تعكس مؤشرات العالم كيفما تريد، وتعيد ترتيب كراسي القوة العالمية بتصنيف عالمي وفق معايير سعودية خالصة، تحقق لنا البقاء في قمة صدارة التأثير العالمي.