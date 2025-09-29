ثقافات إدارية

تحديات العصر الرقمي

ورغم التطورات الإيجابية، تواجه بيئة العمل الحديثة تحديات جديدة، فالعمل عن بُعد على سبيل المثال قلّص فرص التفاعل المباشر، وأدى إلى شعور بعض الموظفين بالعزلة. وتشير إحصاءات في الولايات المتحدة إلى أن 25% من العاملين عن بُعد لاحظوا تراجعًا في مهاراتهم الاجتماعية، وأن ثلثهم ربطوا ذلك بتأثير سلبي على صحتهم النفسية، وهذا يفرض على المؤسسات إيجاد توازن بين مرونة العمل والحاجة إلى الروابط الإنسانية.