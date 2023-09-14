المشاهير وخطرهم بين مطرقة النجومية وسندان القوانين

هذه المُثل والقيم وضعها الأجداد وسار على نهجها الأبناء والأحفاد، وأطّرها المجتمع كسمات تُمَيزه عن غيره من المجتمعات.. وفي المقابل هنالك أطروحات جادة ونجوم أحبهم الجمهور، وتعاطى مع مخرجاتهم؛ لذلك نحتاج إلى تأطير هذه الأطروحات من خلال الرقابة الصارمة وإخضاعها للفحص والتمحيص ووضع القوانين الرادعة لها؛ لأنها خطر محدق قد يتسبب في تفكيك المجتمعات وتغيير المفاهيم، ويجب أن نعمل على توفير الحماية اللازمة للنشء من عبث وبحث بعض المهووسين عن النجومية، من أن يتغلغلوا بين مختلف الأوساط المجتمعية فيؤثرون عليها بسلبياتهم.