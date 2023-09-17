إن الراحة النفسية والسعادة في الطمأنينة، التي نستمدها نحن المسلمين من عقيدتنا، من خلال أداء عباداتنا التي تجعلنا نشعر بالراحة النفسية والسعادة، كما قال تعالي: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} سورة الرعد. نعم، صدق الله تعالى عندما قال {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}.