تويتر مغلق للتنظيف

كما أن عدم تفعيل بعض الميزات أو إطلاقها بمقابل مالي؛ يجعل كثيراً من المستخدمين ينفرون منه ويتجهون للتطبيقات المجانية الأخرى، ولا ننسى أيضاً أن بعض الشركات التي كانت لها الريادة في إطلاق الهواتف الذكية والتطبيقات الخاصة بها تعمل حالياً على استعادة توازنها والعودة بشكل أقوى، مستفيدةً من ثورة التقنية التي حدثت في السنوات الأخيرة، ولم تستطع مواكبتها؛ مما أدى إلى تراجع مبيعاتها والاكتفاء بمنتجات محدودة فقط، وهو ما يعني أن التحدي سيكون قوياً وصعباً على الشركات الكبرى في عالم الهواتف الذكية والتطبيقات الاجتماعية، وعلى المستثمرين في هذا المجال، ومن بينهم إيلون ماسك، الاستفادة من ثغرات الشركات المنافسة وأخطائها، وتطوير منتجاتها بشكل يرضي المستخدمين، ويحقق العائد المتوقع من أصحاب الشركات وقياداتها.