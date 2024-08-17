ثقافة سعودية تجمع القيادة بالشعب

تتميز المملكة بسياسة الباب المفتوح بين القيادة والشعب منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، ومن بعده واصل الملوك وأولياء العهود تخصيص جزء من اليوم لاستقبال المواطنين للقائهم في مجلس عام بعيدًا عن رسمية المكاتب. فما بين سلام، وشكر، وطلب، وشكوى، تتشارك جميعها في هدف واحد، هو تعزيز اللحمة الوطنية، ووقوف القائد بجوار شعبه دون حواجز.