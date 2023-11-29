قِبلة الاقتصاد العالمي تفوز دائمًا

هذا الوطن الطموح، وذاك المجتمع الحيوي، وتلك الحكومة الفاعلة، التي استطاعت أن ترسم خيوط الفرح بين حين وآخر، من خلال رصد الأحداث، واتساع دائرة الإعلام الذكي، الذي أصبح اليوم أيقونة النشر، وزاوية الحدث.