لكل إنسان عقلان !

لفهم ذلك نعود إلى أبحاث جوزيف دلوكس أحد علماء الأعصاب وهو أول من اكتشف دور عمل اللوزة في الدماغ (amygdala) ودورها في العقل العاطفي حيث اكتشف أنها تتحكم وتسيطر على أفعالنا حتى عندما لا يكون العقل المفكر أو القشرة الدماغية قد توصلت بعد إلى قرار، ولذلك فإن بعض المشاعر لاتسير إلى القشرة الدماغية لتحليلها ومن ثم تعطي الاستجابة المناسبة في الوقت المناسب خلافاً عن ذلك تسير إلى اللوزة مركز دماغي بدائي يعطي الأوامر إستجابة بصورة عاجلة جداً دون وعي ولا تحليل ودون منطق، تحكمه العاطفة والتجارب السابقة المخزنة وهي قادرة على السطو على العقل وبذلك تثبت مدى قوة العواطف وطغيانها على العقل والمنطق!