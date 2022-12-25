تسويق الثقافة أم الاعتزاز بالهوية؟

حيث يعتمد التسويق الثقافي على عدة عوامل تساهم في تحقيق الهدف من ذلك، مثل عوامل اللغة والدين والعادات والتقاليد، بمعنى أن توظيف أحد تلك العوامل في المناسبات العامة، أو إبرازه بشكل مقصود؛ يعدّ مثالًا صريحًا للتسويق الثقافي، أمّا ممارسة تلك الأعمال كجزء من الحياة اليومية للعرب والمسلمين فهذا يعدّ اعتزازًا بالهوية، ومن الأمثلة على ذلك سجود بعض اللاعبين بعد تسجيل الأهداف أو نهاية المباريات، أو المصافحة بالسلام على جانبي الوجه، أو تقبيل الرأس أو الأنف، أو ارتداء الثوب والشماغ في الحياة اليومية، أو ترديد مصطلحات لغوية لها خصوصية محلية مثل: كلمة "أبشر" أو كلمة "ونعم" أو "ماعليك زود" عند التعرف على شخص جديد، أو تقديم بعض الأكلات الشعبية في المناسبات الرسمية، أو التنسيق لزيارة مواقع امتلاك الإبل أو الخيل أو الصقور، وليست المهرجانات التي تمارس فيها الرياضات أو الأسواق الخاصة بتلك الأنواع من الحيوانات؛ لأن ذلك يدخل ضمن تسويق الثقافة وليس اعتزازًا بالهوية.