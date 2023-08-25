إن كل ما يحتاج إليه طفلك منك في هذه المرحلة حتى تمر بسلام هي البيئة الآمنة، والبدائل المحفزة للاكتشاف من الأنشطة المتنوعة باستمرار، وتقبُّل الكركبة، والسماح ببعض أنواع اللعب الفوضوي؛ لأن تلك المخلوقات ذات العامين سريعة الملل، ليس بسبب شخصيتها، ولكن بسبب سرعة نمو عقلها، وتزايد الوصلات العصبية بين خلايا المخ الذي يتعلم بسرعة، ويريد الانتقال لشيء جديد بشكل سريع. كما أن فترات الانتباه لديهم أقصر مما نتخيل! لذلك لا أبالغ إن قلت إن أكثر شكوى متكررة من الأمهات هي أن أطفالهم في هذا العمر لديهم ألعاب كثيرة، ولكنهم يمسكونها دقائق ثم يرمونها بحثًا عن شيء آخر! فيُحبَط المربي من محاولاته اليائسة في تسلية ذلك الصغير؛ والسبب لا يعود لمشكلة فيه، بل لتوقعاتك الخاطئة؛ فلا يوجد طفل في عمر العامين يستقر في مكانه أكثر من بضع دقائق!!