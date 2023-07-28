الفنون نبض المجتمعات ومقياس حضارتها

هذا التوجه نحو تحقيق نهضة فنية متكاملة ينطلق من رؤية عميقة، تنظر للفنون على أنها ليست مجرد ترف تمارسه نخب من المثقفين في صالونات أدبية مغلقة، أو نتاج يُنشر على صفحات الصحف، بل ينبغي أن تكون جزءًا من ثقافة المجتمع.. وأن الفن هو في مقدمة الوسائل التي ينبغي استخدامها في إيصال رسالتنا الحضارية إلى العالم كله، وأبرز أدوات القوة الناعمة؛ لأنه يسهم في زيادة قوة السعودية للتأثير على محيطها وعلى العالم الخارجي، وهو سلاح تدافع به الأمم عن وجودها، وتنشر بواسطته ثقافتها، وتروج به لمنتجاتها الاقتصادية وقدراتها السياحية.