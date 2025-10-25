توقعاتك تؤثر على سلوكياتك وتقود تصرفاتك

إذا تأملنا حياتنا الشخصية والأسرية والمهنية، سنجد أن توقعاتنا هي الدافع الخفي وراء كثير من الأمور. فعندما يعتقد الإنسان أنه ناجح وقادر، يتصرف بثقة ويتجه نحو العمل بعزيمة، فيزداد نجاحه. بينما إذا أقنع نفسه بأنه ضعيف أو فاشل، فإنه يتصرف على هذا الأساس، فيتعثر ويثبت لنفسه صحة ما ظنه. في الحقيقة، نحن لا نرى العالم كما هو، بل كما نعتقد أنه سيكون.