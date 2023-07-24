د. صعصعة يحترق.. من يهتم؟

للتغلب على الإرهاق أبدأ يومك بالاسترخاء، اقضِ بضع دقائق في التأمل، قم بتمارين الإطالة الخفيفة، قراءة الكلمات الملهمة، ممارسة تقنيات التنفس، ادمج عادات الأكل الصحي والتمارين الرياضية والنوم، عزز الحياة الصحية في مكتبك، ضع حدودًا شخصية، لا ترهق نفسك، تعلم كيف تقول "لا" لأشياء معينة، اقض مزيدًا من الوقت مع عائلتك، خذ استراحة من التكنولوجيا (انقطع تمامًا عن الكمبيوتر المحمول والهاتف الخلوي)، عزز ميولك الإبداعية، ابدأ هواية لا علاقة لها بالعمل، اكتشف متعة ممارسة الطب من جديد، توقف لحظة لإعادة الاتصال بالسبب الذي جعلك تدخل الطب، فكر مرة أخرى في لحظة شعرت فيها بالسعادة والتقدير واسعَ لتحقيق هذا الشعور يوميًا، خذ إجازة، حدد أولوياتك وتذكر أنه بك أو بدونك لن ينتهي العالم.