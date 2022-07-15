التجنُّب والهروب لا يحلان المشاكل

المعنيون بالمشكلة يجتمعون بعد ذلك لعملية عصف ذهني، يُكتب فيها كل الحلول، ويتم التركيز على الكم، ثم الكيف. يجب أن يكون هناك سيل من الأفكار والحلول والآراء ووجهات النظر من جميع الأطراف، ثم يكون بعد ذلك مرحلة الفلترة، وتقييم الحلول المقترحة كاملة من أجل اختيار الحل الأنسب والأفضل للجميع. علمًا بأن هناك فلاتر رئيسية تمرُّ من خلالها الحلول. والفلاتر هي: فلتر الدين؛ فكل حل لا يتوافق مع الدين والقيم والأخلاق مرفوضٌ. وهناك فلتر التقبُّل الذي يعكس موافقة الأغلبية. وهناك فلتر التكلفة والجهد؛ إذ إن كل حل يحتاج إلى جهد مناسب، وتكلفة معقولة ومنطقية؛ ليعدَّ حلاً مناسبًا. وفلتر الزمن يعد مهمًّا للغاية؛ لأن كل حل يأخذ وقتًا طويلاً، قد يتسبب في رفضه من قِبل أطراف المشكلة.