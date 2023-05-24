باصات "أوبر" للنقل المدرسي

التاكسي، أو المتعارف عليه (أوبر)، حقق نجاحًا في موضوع المشاوير اليومية، مع تحقيق الحماية والمتابعة التي لا توجد في التاكسي أو الباص الخاص؛ وهو ما يجعله مؤهلاً للقيام بمهمة النقل المدرسي بكل كفاءة واقتدار، بشرط توفير باصات صغيرة أو كبيرة، أو (فانات) حسب الحاجة، وتقع تحت إشراف وزارة التعليم التي تُصدر التصاريح المطلوبة؛ فالذي يريد تقديم الخدمة، ولديه الباص المطلوب، يُسجِّل في موقع خاص تُصدره الوزارة، وعلى أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من الخدمة التواصل مع مقدم الخدمة؛ ليتم الاتفاق بشكل شهري على التوصيل للمدارس ذهابًا وعودة، وجميع ذلك يقع تحت متابعة ولي الأمر من خلال كاميرا داخل الباص، وكذلك نظام تتبُّع المسار؛ لتصبح المسألة آمنة -بإذن الله- وموثَّقة.