خدمة الحرمين وضيوف الرحمن.. خصوصية سعودية

ما سبق ذكره من جهود وخدمات عظيمة شهدت نقلة نوعية كبرى في ظل رؤية السعودية 2030، تحت قيادة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الذي يولي عناية فائقة لتطوير قطاع الحج والعمرة، وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كأحد أهم مستهدفات رؤية 2030، التي أعلنت "برنامج خدمة ضيوف الرحمن" عام 2019م؛ للارتقاء بخدمة الملايين من ضيوف الرحمن من جميع بقاع العالم إلى مستويات غير مسبوقة، عبر تحليل دقيق لجميع نقاط رحلة الحاج والمعتمر؛ لضمان تمتع ضيوف الرحمن بتجربة ثرية ومتكاملة، من خلال مبادرات وبرامج، من أهمها تسهيل استخراج التأشيرة في مدة زمنية قياسية، وإطلاق "منصة نسك" لتكون حلاً رقميًّا مميزًا، يقدم العديد من الخدمات لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن، إضافة لمبادرة طريق مكة، ومبادرة التأمين الصحي، وحج بلا حقيبة، ومشروع حافلات مكة، وخدمة النقل الترددي في المدينة المنورة، والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق وصولاً إلى إثراء التجربة الثقافية الإسلامية، واكتشاف السعودية والاستمتاع بها.