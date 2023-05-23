المشاريع المتعثرة.. هدرٌ وتعطيلٌ للتنمية

لستُ هنا لأتحدث عن الإخفاقات التي تصاحب عمليات الترسية، وما صاحب كثيرًا من تلك المشاريع من شبهات فساد ومغالاة في الأسعار وعدم التزام بالخطوات النظامية؛ فهذا شأن الأجهزة المختصة.. وفي عهد الشفافية الذي نعيشه فإن الثقة تملأ الجميع بأن مَن أخطأ في حق الوطن، أو أباح لنفسه اختلاس المال العام، وارتضى الكسب الحرام، فسوف يدفع ثمن ما اقترفت يداه، كائنًا من كان، وفق تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وما تقوم به "نزاهة" في الوقت الحالي من جهود كبيرة كفيل بتحقيق ذلك.