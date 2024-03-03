ولي العهد يعزّز الإنجاز بتنمية القدرات البشرية ويدق ناقوس الاستعداد للمستقبل

من هذا الواقع، وبرعاية سيدي ولي العهد -يحفظه الله-، تمّ في الرياض افتتاح فعاليات مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، بعنوان رئيس "الاستعداد للمستقبل"، حيث تناول هذا المؤتمر أهم وأبرز التحديات التي تواجهها؛ أو قد تواجهها القدرات البشرية، خاصة ونحن نتحدث عن ظروفٍ عالمية متغيّرة غير ثابتة، وما المؤهلات والمهارات التي لا بد من توافرها في العنصر البشري لكي يتمكن من تلبية طلبات واحتياجات مستقبل سوق العمل، عالمياً ومحلياً. كلنا نعلم أنه كلما زاد الاعتماد على الأدوات والوسائل التكنولوجية، انخفض مقابله الاعتماد على القوة البشرية العاملة، وهذا يعني نقصاً في الوظائف، حتى المهن الحرة التي كنا سابقاً نرى فيها المهارة البشرية عاملاً مهماً، أصبحت تنحصر أمام سطوة التكنولوجيا وتطورها، وبالتالي فإن إحداث التوازن أمرٌ لا بد منه، والأمر ليس بفرض واقع تشغيل القوى العاملة البشرية، بل بتحديد مسارات هذه القوة، دون أيضاً فرض أو رفض دخول التكنولوجيا في مجالات القوى العاملة البشرية، هذا التوازن أمرٌ ليس سهلاً، ويحتاج إلى عصفٍ ذهني كثيرٍ وقوي، والتنبُّه له الآن، كما هو جرس الإنذار المبكّر من خلال هذا المؤتمر، إنما هو حكمة، وبالقدر نفسه ثقة بأن المخطط له خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بأهداف رؤية المملكة 2030، قد أصبح التحقّق منه ومعالم الإنجاز ظاهراً فعلياً.