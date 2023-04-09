امرأة جسَّدت كل معاني الكرامة

حدثتني بأنها تحرص على أن تزرع في نفوسهم حب العمل والاعتماد على الذات؛ لينشؤوا ورؤوسهم مرفوعة، وأنها توصيهم دائمًا بعدم الخجل من العمل مهما كان بسيطًا، وأن يفاخروا بذلك وسط أقرانهم وزملائهم، وتضرب لهم الأمثال بأن كثيرًا من عظماء العالم كانوا في الأصل فقراء، واعتمدوا على أنفسهم، ورفضوا الاستسلام لقسوة الحياة؛ فوصلوا إلى أعلى الدرجات بسبب ذلك.